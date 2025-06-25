كتب - يوسف محمد:

تألق النجم الفلسطيني وسام ابو علي رفقة المارد الأحمر أمس، في ختام مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، في مرمى بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان النادي الأهلي اختتم مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمس، بالتعادل أمام بورتو البرتغالي بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وبثلاثية أبو علي أمس في مرمى بورتو أمس، بات أول لاعب في تاريخ المارد الأحمر يسجل هاتريك في بطولة كأس العالم للأندية ، في كل المشاركات السابقة للفريق.

وودع النادي الأهلي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، دون تحقيق أي فوز في البطولة، حيث تعادل في مباراتين أمام كلا من "بورتو وإنتر ميامي" وتلقى هزيمة واحدة من فريق بالميراس البرازيلي.

وشارك أبو علي خلال الموسم الماضي، رفقة النادي الأهلي في 34 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي، ساهم خلالهم في 23 مباراة، بواقع تسجيل 19 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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