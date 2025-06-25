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"بعد مونديال الأندية".. شوبير يكشف حقيقة رحيل عدد من اللاعبين عن الأهلي

12:08 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إدارة النادي متمسكة ببقاء كافة نجوم الفريق، مشيرا إلى أنه لن يتم التفريط في أي لاعب يحتاج إليه الفريق.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "الأهلي لن يفرط في أي لاعب الفريق محتاج إليه".

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت خلال الأيام الماضية، إلى تلقي أكثر من لاعب داخل المارد الأحمر عروضا للرحيل عن الفريق عقب مونديال الأندية، على رأسهم وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وفي سياق متصل اختتم المارد الأحمر أمس الثلاثاء مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراة أمام فريق بورتو البرتغالي وانتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكلا منهما.

ويذكر أن المارد الأحمر ودع مونديال الأندية من دور المجموعات، دون أن يحقق أي فوز في البطولة، حيث تلقى هزيمة واحدة وتعادل في مباراتين بدور المجموعات.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالتعادل السلبي دون أهداف أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل أمام بالميراس البرازيلي، ثم تعادل بأربعة أهداف لكل فريق أمام بورتو أمس.

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