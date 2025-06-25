المتصدر غادر.. أعلى المدربين أجرا في كأس العالم للأندية 2025

كتب - محمد القرش:

غادر فريق أتلتيكو مدريد بطولة كأس العالم للأندية 2025، والذي يقوده الأرجنتيني دييجو سيميوني متصدر جدول أعلى المدربين أجرا في البطولة المستحدثة.

وتصدر سيميوني قائمة أعلى المدربين أجرا في كأس العالم للأندية بأجر سنوي بلغ 38.9 مليون يورو سنويا، أكثر من بيب جوارديولا وسيموني إنزاجي المدرب الجديد للهلال السعودي.

أعلى المدربين أجرا في كأس العالم للأندية

1. دييجو سيميوني (أتلتيكو مدريد) - 38.9 مليون دولار سنويا

2. سيموني إنزاجي (الهلال) - 29.7 مليون دولار سنويا

3. بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) - 25.7 مليون دولار سنويا

4. لويس إنريكي (باريس سان جيرمان) - 11.5 مليون دولار سنويا

5. تشافي ألونسو (ريال مدريد) - 10.3 مليون دولار سنويا

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