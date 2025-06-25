12 ناديا يودعون كأس العالم للأندية حتى الآن

كتب - محمد القرش:

اقتربت مواجهات دور مجموعات بطولة كأس العالم للأ،دية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، على الانتهاء.

وأسفرت المنافسات عن خروج 12 ناديا من مونديال الأندية حتى الآن، بينهم 3 فرق عربية (الوداد والعين والأهلي).

أندية غادرت كأس العالم للأندية

1. بورتو (البرتغال)

2. الأهلي (مصر)

3. أتليتكو مدريد (إسبانيا)

4.سياتل (أمريكا)

5. أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

6. لوس أنجلوس (أمريكا)

7. أولسان (كوريا الجنوبية)

8.أوراوا (اليابان)

9. الوداد (المغرب)

10. العين (الإمارات)

11. باتشوكا (المكسيك)

12.بوكا جونيورز (الأرجنتين)

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