كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

وجه إمام عاشور لاعب الأهلي رسالة إلى زملائه في الفريق بعد توديع كأس العالم للأندية 2025، ونشر صورتهم عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كل التحية والتقدير ليكم على الأداء الرجولي في ماتش ملحمي، شرفتونا يا أخواتي، وشكرا لجمهور النادي الأهلي اللي ورانا في كل حتة".

واحتفل ثنائي بيراميدز زلاكة ويوسف أوباما، بعيد ميلاد زميلهما في الفريق فيستون مايلي، فيما نشر عبدالله السعيد لاعب الزمالك صورته من صالة الألعاب الرياضية، فيما نشر ناصر ماهر صورة أثناء استمتاعه بعطلته الصيفية.

واحتفل محمود شيكابالا قائد الزمالك، بتخرج نجله آدم من مرحلة رياض الأطفال.

ونشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورته مع عمر جابر لاعب الزمالك وحسين السيد لاعب الأهلي السابق.

واحتفل وسام أبو علي لاعب الأهلي، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في كأس العالم للأندية.

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