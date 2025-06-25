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ستوري نجوم كرة القدم.. شيكابالا يحتفل بنجله.. صلاح مع عمر جابر.. وإنجاز لوسام أبو علي

01:00 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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    رسالة إمام عاشور للاعبي الأهلي
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    عبدالله السعيد من صالة الألعاب الرياضية
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    محمد صلاح ينشر صورته مع عمر جابر وحسين السيد
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    محمود جهاد لاعب الزمالك
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    شيكابالا يحتفل بتخرج نجله آدم
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    ناصر ماهر يستمتع بعطلته الصيفية
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    مصطفى محمد يستمتع بعطلته
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    ناصر ماهر يقضي عطلته الصيفية
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    زلاكة يحتفل بعيد ميلاد مايلي
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    وسام أبو علي يحتفي بالحضور الجماهيري
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    وسام أبو علي يحتفل بتسجيله أول هاتريك في كأس العالم للأندية
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    ناصر ماهر يقضي عطلته الصيفية
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    يوسف أوباما يحتفل بعيد ميلاد مايلي
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

وجه إمام عاشور لاعب الأهلي رسالة إلى زملائه في الفريق بعد توديع كأس العالم للأندية 2025، ونشر صورتهم عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كل التحية والتقدير ليكم على الأداء الرجولي في ماتش ملحمي، شرفتونا يا أخواتي، وشكرا لجمهور النادي الأهلي اللي ورانا في كل حتة".

واحتفل ثنائي بيراميدز زلاكة ويوسف أوباما، بعيد ميلاد زميلهما في الفريق فيستون مايلي، فيما نشر عبدالله السعيد لاعب الزمالك صورته من صالة الألعاب الرياضية، فيما نشر ناصر ماهر صورة أثناء استمتاعه بعطلته الصيفية.

واحتفل محمود شيكابالا قائد الزمالك، بتخرج نجله آدم من مرحلة رياض الأطفال.

ونشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورته مع عمر جابر لاعب الزمالك وحسين السيد لاعب الأهلي السابق.

واحتفل وسام أبو علي لاعب الأهلي، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في كأس العالم للأندية.

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إمام عاشور الأهلي محمد صلاح وسام أبو علي
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