أحمد بلال: "كولر ظلم بعض اللاعبين.. والشناوي يحتاج قرصة ودن"

كتبت-هند عواد:

علق أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أداء لاعبي الأحمر في كأس العالم للأندية 2025.

وقال أحمد بلال في تصريحات عبر قناة النهار: "هناك لاعبين كانوا يفاجأون بأنهم أصبحوا منفردين بمرمى بورتو البرتغالي، وبعضهم كان يصاب بـ"خضة" عندما يجد نفسه في وضع يسمح له بتسجيل هدف، التعاقد مع أي لاعب يكون وفقا لمعايير معينة، منهم الجانب الفني وعامل السن والاستثمار فيه مستقبلا، هناك تقييمات كثيرة حول التعاقد مع اللاعبين، ومحمد علي بن رمضان لاعب مميز ولا يفقد الكرة بسهولة مطلقًا".

وأضاف: "أرى أن زيزو يلعب في مركز 8 لأنه يستطيع مع محمد علي بن رمضان التكملة الهجومية، مع وجود تريزيجيه وبن شرقي كجناحين، ولابد من "قرصة ودن" للشناوي، الذي لم يتعامل جيدًا في لقاء بورتو وكان سببا في استقبال هدفين على الأقل".

واختتم أحمد بلال: "مارسيل كولر ظلم لاعبين، وأبدع في "التأليف" هناك عناصر كان من الممكن أن تتراجع بشكل كبير تحت قيادته، ومنها بن شرقي الذي تأثر في آخر فترة لكولر مع الفريق، ولابد من بقاء أليو ديانج".

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