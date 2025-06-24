كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي تعيين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة حسام الزناتي مساعدًا للمدير الرياضي بناديه.

وأبرز النادي الدنماركي خلال بيانه الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن الزناتي يمتلك خبرة كبيرة تشمل خبرات في الاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي لكرة القدم، بجانب دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ألكسندر ريجيت، مدير كرة القدم في نورشيلاند عبر البيان ذاته:"حسام يمتلك مزيجًا فريدًا من الخبرة والشغف بالإدارة الرياضية، وسيمثل إضافة مهمة في حياتنا اليومية وفي الفترات الحاسمة مثل الانتقالات".

وسبق وعمل حسام الزناتي مديرًا رياضياً بنادي الجونة ورئيس للجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وكان نادي نورشيلاند قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الدنماركي في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

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