مصدر يكشف لمصراوي حقيقة اقتراب ريال مدريد من ضم لاعب ليفربول

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة اقتراب المدافع الفرنسي بصفوف ليفربول إيرهيما كوناتي من الانضمام لصفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ريال مدريد كان قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية الظهير الأيمن بصفوف ليفربول أرنولد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب الفرنسي يريد الاستمرار بقميص ليفربول الذي بدأ مسؤولوه بالفعل المفاوضات معه:"الأمور جارية ولكن مازالت في البداية".

وتطرق المصدر للرد على اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب بقوله:"نعم كان هناك جس نبض واهتمام من ريال مدريد ولكن لا يوجد حديث رسمي لضم اللاعب".

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد يريدون تكرار سيناريو أرنولد لضم اللاعب عقب نهاية عقده مع ليفربول.

اللاعب صاحب الـ 26 عاماً ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الرياضي المقبل 2025/26.

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