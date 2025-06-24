هبوط للدرجة الثانية.. قرار عاجل ضد ليون الفرنسي لهذا السبب

كتب - محمد القرش:

أصدرت المنظمة المسؤولة عن مراقبة حسابات أندية كرة القدم الاحترافية في فرنسا والإشراف عليها "DNCG" قرارا عاجلا بهبوط نادي أولمبيك ليون إلى الدوري الدرجة الثانية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هذا القرار جاء بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، حيث تجاوزت الديون الـ 500 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أنه تم منح ليون مُهلة من أجل حل الأزمة المالية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

واختتمت التقارير أن النادي الفرنسي أمام فرصة للاستئناف وتقديم أدلة تفيد بحل الأزمة المالية.

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