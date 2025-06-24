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أول تعليق من ميسي على تأهل إنتر ميامي لثمن نهائي كأس العالم

10:05 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    ميسي يحصل على بطاقة صفراء
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    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (6)
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    احتفال لاعبي إنتر ميامي الأمريكي بميسي
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كتب - محمد القرش:

علق ليونيل ميسي على تأهل فريق إنتر ميامي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "رغم أننا كنا قادرين على الفوز أمس، إلا أننا في الحقيقة ضمنّا مكانًا في دور الـ 16".

واختتم الأرجنتيني: "هذا يعني الكثير لنا كنادي، خطوة تاريخية أخرى، لكلٍّ من إنترميامي ودوري كرة القدم الأمريكي".

وكان إنتر ميامي تعادل مع بالميراس بنتيجة 2-2 اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

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ميسي إنتر ميامي كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم ليونيل ميسي
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