أول تعليق من ميسي على تأهل إنتر ميامي لثمن نهائي كأس العالم
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كتب - محمد القرش:
علق ليونيل ميسي على تأهل فريق إنتر ميامي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "رغم أننا كنا قادرين على الفوز أمس، إلا أننا في الحقيقة ضمنّا مكانًا في دور الـ 16".
واختتم الأرجنتيني: "هذا يعني الكثير لنا كنادي، خطوة تاريخية أخرى، لكلٍّ من إنترميامي ودوري كرة القدم الأمريكي".
وكان إنتر ميامي تعادل مع بالميراس بنتيجة 2-2 اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.
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