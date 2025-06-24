أول تعليق من ميسي على تأهل إنتر ميامي لثمن نهائي كأس العالم

كتب - محمد القرش:

علق ليونيل ميسي على تأهل فريق إنتر ميامي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "رغم أننا كنا قادرين على الفوز أمس، إلا أننا في الحقيقة ضمنّا مكانًا في دور الـ 16".

واختتم الأرجنتيني: "هذا يعني الكثير لنا كنادي، خطوة تاريخية أخرى، لكلٍّ من إنترميامي ودوري كرة القدم الأمريكي".

وكان إنتر ميامي تعادل مع بالميراس بنتيجة 2-2 اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

اقرأ أيضًا:

لاعب الأهلي يعلن رحيله عن الفريق بعد الخروج من كأس العالم

"محدش يدخل في جدال".. عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة إلى الجماهير



