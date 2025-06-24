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"خدمة متميزة ترضيكم".. إبراهيم فايق يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

09:50 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
  • عرض 3 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
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كتبت-هند عواد:
وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة شكر إلى جماهير النادي الأهلي، عقب انتهاء منافسات الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2025.
وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جمهور الأهلي العظيم، شكرا، شكرا على كل كلمة حلوة في حقنا، في حق قناة MBC MASR، شكرا على تقديركم لمجهودنا ومجهود فريق العمل بالكامل".

وأضاف: "كل جملة طلعت منكم بمحبة وصلتنا، ‏نتمنى نكون على قدر المسئولية ونكون بسطناكم وقدرنا نقدم لكم خدمة متميزة ترضيكم".
وودع الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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