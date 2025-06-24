ضربة قوية للهلال السعودي في مباراته الحاسمة بكأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض فريق الهلال لضربة قوية قبل مباراته الحاسمة بدور المجموعات بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية التي ستجمعه بنظيره باتشوكا المكسيكي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الهداف الصربي لفريق الهلال ألكسندر ميتروفيتش لن يتواجد بمباراة باتشوكا التي كان يتم تجهيزه لها بعدما غاب في أول مباراتين للفريق أمام ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي.

ويعاني اللاعب صاحب الـ 30 عاماً من إصابة في الساق تعرض لها خلال تحضيرات فريق الهلال لمباراة ريال مدريد في الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق قبل التعادل السلبي في المباراة الثانية أمام نظيره ريد بول سالزبورج.

وأوضحت الصحفية السعودية عدم تحديد موعد معين لعودة اللاعب للتدريبات الجماعية لفريق الهلال والمشاركة في المباريات، مكتفية بالإشارة إلى أنه مازال يواصل برنامجه التأهيلي.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره باتشوكا عند الرابعة فجر يوم الجمعة المقبل في ختام منافسات دور المجموعات وهي المباراة التي ستحسم بصورة كبيرة مشوار الفريق السعودي بالبطولة.

ويحتل فريق الهلال المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بكأس العالم للأندية برصيد نقطتين بفارق نقطتين عن ريد بول سالزبورج الوصيف والريال المتصدر، بينما يتذيل باتشوكا الترتيب بدون نقاط.

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