بنفيكا ينتزع صدارة المجموعة من بايرن ميونخ في كأس العالم

متابعة - محمد القرش:

واجه بايرن ميونخ نظيره بنفيكا البرتغالي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ساشا بوي - أوباميكانو - ستايشيتش - جوريرو.

خط الوسط: جواو بالينيا - بافلوفيتش - بيشوف.

خط الهجوم: ساني - توماس مولر - جنابري.

تشكيل بنفيكا

حراسة المرمى: تروبين.

خط الدفاع: أورسنيس - أنطونيو سيلفا - أوتاميندي - صامويل دال.

خط الوسط: سانشيز - مارتينس - بريستياني.

خط الهجوم: دي ماريا - بافليديس - أندرياس.

ترتيب المجموعة الثالثة

1. بايرن ميونخ - 6 نقاط

2. بنفيكا - 3 نقاط

3. بوكا جونيورز - نقطة

4. أوكلاند سيتي - دون نقاط

ملخص مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

بداية المباراة

أندرياس يسجل هدف تقدم بنفيكا على بايرن ميونخ في الدقيقة 13

بطاقة صفراء لـ ريناتو سانشيز في الدقيقة 19

مرور نصف ساعة ومازال تقدم بنفيكا على بايرن ميونخ قائم

تسديدة من جنابري في الدقيقة 35

تسديدة من ساني في الدقيقة 44

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم بنفيكا على بايرن ميونخ بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء لـ أوتامندي في الدقيقة 46

3 تبديلات للبايرن.. مشاركة هاري كين وكيميتش وأوليز بدلا من بيشوف وجنابري وبالينيا في الدقيقة 46

مشاركة أوركون كوكو وكريم بدلا من أندرياس وجيانلوكا في الدقيقة 55

تبديلات البايرن.. دخول جوناثان تاه ولايمر بدلا من ساشا بوي وأوباميكانو في الدقيقة 62

تسلل على دي ماريا في الدقيقة 78

حارس بنفيكا يتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 87

حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز بنفيكا على بايرن ميونخ بهدف دون رد