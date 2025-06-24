تشكيل بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025

كتب - محمد القرش:

يلاقي بايرن ميونخ نظيره بنفيكا البرتغالي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل الفريق البرتغالي المباراة بدافع الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية وصيفا للمجموعة، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ساشا بوي - أوباميكانو - ستايشيتش - جوريرو.

خط الوسط: جواو بالينيا - بافلوفيتش - بيشوف.

خط الهجوم: ساني - توماس مولر - جنابري.

تشكيل بنفيكا

حراسة المرمى: تروبين.

خط الدفاع: أورسنيس - أنطونيو سيلفا - أوتاميندي - صامويل دال.

خط الوسط: سانشيز - مارتينس - بريستياني.

خط الهجوم: دي ماريا - بافليديس - أندرياس.

ترتيب المجموعة الثالثة

1. بايرن ميونخ - 6 نقاط

2. بنفيكا - 3 نقاط

3. بوكا جونيورز - نقطة

4. أوكلاند سيتي - دون نقاط