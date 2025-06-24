بعثة الأهلي تغادر أمريكا بعد نهاية مشوارها بكأس العالم للأندية

وصلت بعثة فريق الأهلي مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا بقرار من الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبير؛ لمنح اللاعبين الراحة الكافية قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، والبدء في فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان فريق الأهلي قد أنهى مشواره بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية متذيلاً جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث وثلاثة نقاط عن بالميراس البرازيلي المتصدر وإنتر ميامي الأمريكي الوصيف.

واستهل فريق الأهلي مشواره في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل بالتعادل سلبيًا أمام نظيره إنتر ميامي ثم الخسارة بهدفين نظيفين أمام بالميراس قبل التعادل برباعية لمثلها أمام بورتو.

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