لاعب الأهلي يعلن رحيله عن الفريق بعد الخروج من كأس العالم
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كتب - محمد القرش:
أعلن حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيله بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وقال حمدي فتحي في تصريحات صحفية: "مباراة بورتو كانت الأخيرة لي مع الأهلي، قبل العودة إلى الوكرة مرة أخرى".
وأضاف: "كل اللاعبين في حالة حزن بسبب عدم التأهل، ولم يحالفنا الحظ في البطولة".
وتعادل الأهلي مع بورتو إيجابيا 4-4 في المباراة الأخيرة من دور مجموعات مونديال الأندية.
يُذكر أن الأهلي تعاقد مع حمدي فتحي على سبيل الإعارة لفترة كأس العالم للأندية قادما من الوكرة القطري.
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