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لاعب الأهلي يعلن رحيله عن الفريق بعد الخروج من كأس العالم

08:06 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    حمدي فتحي (2)
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    حمدي فتحي من مران الأهلي في ميامي
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    حمدي فتحي من مران الأهلي (2)
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (2)
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    حمدي فتحي (1)
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    حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق
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    حمدي فتحي
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كتب - محمد القرش:

أعلن حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيله بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال حمدي فتحي في تصريحات صحفية: "مباراة بورتو كانت الأخيرة لي مع الأهلي، قبل العودة إلى الوكرة مرة أخرى".

وأضاف: "كل اللاعبين في حالة حزن بسبب عدم التأهل، ولم يحالفنا الحظ في البطولة".

وتعادل الأهلي مع بورتو إيجابيا 4-4 في المباراة الأخيرة من دور مجموعات مونديال الأندية.

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع حمدي فتحي على سبيل الإعارة لفترة كأس العالم للأندية قادما من الوكرة القطري.

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