ماذا قدمت الفرق العربية في كأس العالم للأندية حتى الآن؟

كتبت-هند عواد:

تتبقى 3 مواجهات للفرق العربية في مجموعات كأس العالم للأندية 2025، وحتى الآن ودعت 3 فرق المسابقة فيما لم يحسم مصير الهلال والترجي.

ويشارك في كأس العالم للأندية 5 فرق عربية وهي، الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، العين الإماراتي، والهلال السعودي.

وودع العين والوداد والأهلي منافسات كأس العالم للأندية، الثنائي الأول بعد الجولة الثانية والأهلي بعد التعادل مع بورتو في الجولة الثالثة.

ويعتبر العين الإماراتي أسوأ فريق عربي في كأس العالم للأندية، إذ أنه لم يحقق أي فوز أو تعادل واستقبل 11 هدفا، وتتبقى له مباراة وحيدة ضد الوداد المغربي.

فيما يعد الترجي التونسي أفضل فريق عربي في البطولة حتى الآن، إذ أنه الوحيد الذي حقق الفوز في المونديال، ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وسجل هدفا واستقبل هدفين، ويواجه تشيلسي في الجولة الأخيرة من الدور.

يليه الهلال السعودي، الذي يحتل المركز الثالث من تعادلين، إذ أنه سجل هدفا واستقبل هدفا، ويواجه باتشوكا في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وأنهى الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في المركز الرابع برصيد نقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي وبورتو والخسارة من بالميراس، ولم يحقق أي فوز في البطولة وسجل 4 أهداف واستقبل 6.

ومن جانبهما، لم يحقق الوداد والعين أي فوز في البطولة ويحتلا المركز الثالث والرابع على التوالي في ترتيب المجموعة، وسجل الوداد هدفا واستقبل 6، ولم يسجل العين واستقبل 11 هدفا، ويلتقي الثنائي في الجولة الأخيرة.

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