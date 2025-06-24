ضربة قوية لريال مدريد قبل مباراة سالزبورج في كأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن استمرار غياب النجم الفرنسي الدولي بصفوف ريال مدريد كيليان مبابي عن مباريات فريقه بكأس العالم للأندية.

مبابي غاب عن مباراة ريال مدريد الأولى أمام نظيره الهلال السعودي التي انتهت بهدف لكل فريق ثم غاب عن مبارة فريقه بالجولة الثانية أمام باتشوكا المكسيكي التي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية مقابل هدف.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد، رغبتهم في عدم الاستعجال في عودة مبابي لخوض المباريات مرة أخرى بعدما فقد 5 كجم من وزنه بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق نقل الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً إلى أحد المستشفيات في أمريكا؛ لمعاناته من التهاب المعدة والأمعاء.

ويختتم فريق ريال مدريد مشواره بدور المجموعات بالنسخة الحالية من كأس العالم للأندية بمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي فجر يوم الجمعة القادم.

ويتصدر فريق ريال مدريد مجموعته بكأس العالم للأندية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن ريد بول سالزبورج الوصيف.

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