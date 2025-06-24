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وسام أبو علي يعيد إنجاز بيليه التاريخي بعد غياب 63 عاما

06:30 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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كتب - محمد القرش:

سجل وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 أهداف في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية 2025.

وحقق الفلسطيني إنجازا تاريخيا لم يتحقق منذ 63 عاما، والذي حققه بيليه الأسطورة البرازيلي في عام 1962.

وأصبح وسام أبو علي أول لاعب لفريق غير أوروبي يسجل هاتريك في فريق أوروبي خلال بطولة رسمية للأندية، منذ تسجيل بيليه 3 أهداف لفريق سانتوس ضد بنفيكا بكأس إنتركونتيننتال.

وانتهت مباراة الأهلي وبورتو بالتعالد الإيجابي 4-4، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

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وسام أبو علي بيليه الأهلي كأس العالم للأندية 2025 الأهلي وبورتو بورتو
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