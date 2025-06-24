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بالموعد.. تحديد مواجهتين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025

06:10 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

كأس العالم للأندية 2025

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كتب - محمد القرش:

أسفرت نهاية مواجهات المجموعة الأولى والثانية عن مواجهتين قويتين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتأهل بالميراس متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بينما جاء إنتر ميامي وصيفا بنفس عدد نقاط الفريق البرازيلي الذي تفوق من حيث فارق الأهداف.

وعلى الجانب الآخر، تأهل باريس سان جيرمان في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بجانب بوتافوجو الوصيف صاحب نفس عدد نقاط الفريق الفرنسي.

موعد مباراة بالميراس وبوتافوجو

ويلاقي بالميراس نظيره بوتافوجو يوم السبت المقبل الموافق 28 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

موعد مباراة باريس وإنتر ميامي

تقام مباراة الفريق الفرنسي ضد منافسه الأمريكي يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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موعد مباراة بالميراس وبوتافوجو موعد مباراة باريس وإنتر ميامي باريس كأس العالم للأندية 2025
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