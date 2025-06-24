الترجي يصطدم بتشيلسي.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟

كتب- محمد خيري:

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق اليوم العاشر، من دور المجموعات لمونديال الأندية خلال ساعات، بإقامة مباراتي بايرن ميونخ الألماني ضد بنفيكا البرتغالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبعدها بساعات، في المجموعة الرابعة يلتقي الترجي وتشيلسي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي أمام لوس أنجلوس الأمريكي.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

بايرن ميونخ × بنفيكا - 10 مساء.

بوكا جونيور × أوكلاند سيتي - 10 مساء.

الترجي × تشيلسي الإنجليزي - 4 صباحا (الثلاثاء).

فلامنجو البرازيلي × لوس أنجلوس الأمريكي - 4 صباحا (الثلاثاء).

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية اليوم؟

وتجدر الإشارة إلى حصول مجموعة "إم بي سي" على حقوق بث مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم بايرن ميونيخ وبنفيكا، وبوكا جونيور ولوس أنجلوس وذلك عبر قنوات "إم بي سي مصر" 2، و"إم بي سي أكشن".

وبهذا يمكن مشاهدة مباراتي بايرن ميونخ الألماني ضد بنفيكا البرتغالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي عبر القناتين المفتوحتين.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

كيفية مشاهدة باقي المباريات؟

وفي المقابل، جميع مباريات كأس العالم للأندية متاحة للمشاهدة مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.

وعلى من يرغب متابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة "DAZN" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشبكة عبر الهواتف، فيمكنه زيارة الموقع أو تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق حسابك عبر "جوجل" أو "فيسبوك".