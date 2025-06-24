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قرار عاجل من ريبيرو بعد وداع الأهلي للمونديال

10:24 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (5) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (7) (1)
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    مدرب الأهلي يصافع جماهير الأهلي
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    جمهور الأهلي
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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا، لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي يودع كأس العالم للأندية

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

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الأهلي كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية الجهاز الفني بالنادي الأهلي ريبيرو
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