كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

انتر ميامى

2 2
04:00

بالميراس

كأس العالم للأندية

بنفيكا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

كأس العالم للأندية

بورتو

4 4
04:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

6 صور تظهر حزن لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس العالم للأندية

08:23 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (3) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (6) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (4) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

ظهر الحزن على لاعبي النادي الأهلي عقب الخروج المبكر من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مشهد مؤثر يوضح حجم خيبة الأمل داخل صفوف الفريق الذي دخل المنافسات بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل النادي الكبير.

وظهرت علامات الحزن واضحة على وجوه اللاعبين بعد نهاية المباراة الأخيرة أمام بورتو حيث جلس عدد منهم على أرضية الملعب في حالة من الحسرة.

وجاء هذا الحزن بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في ختام مباريات المجموعة الأولى وكان الفريق قد استهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي قبل أن يتلقى الخسارة الوحيدة أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0.

وبذلك يغادر الأهلي البطولة متذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين متساويا مع بورتو الذي تفوق بفارق الأهداف ليودع كلا الفريقين البطولة من دور المجموعات.

أقرأ أيضًا:
"سنركز في مباراتنا فقط".. بن رمضان يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بورتو

"ظالمة ده فريق تقيل".. تعليق ناري من شوبير على مقارنة ريبيرو بـ إنزاجي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وبورتو كأس العالم للأندية حزن لاعبي الأهلي مونديال الأندية بطولة كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"