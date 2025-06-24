6 صور تظهر حزن لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس العالم للأندية

القاهرة - مصراوي

ظهر الحزن على لاعبي النادي الأهلي عقب الخروج المبكر من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مشهد مؤثر يوضح حجم خيبة الأمل داخل صفوف الفريق الذي دخل المنافسات بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل النادي الكبير.

وظهرت علامات الحزن واضحة على وجوه اللاعبين بعد نهاية المباراة الأخيرة أمام بورتو حيث جلس عدد منهم على أرضية الملعب في حالة من الحسرة.

وجاء هذا الحزن بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في ختام مباريات المجموعة الأولى وكان الفريق قد استهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي قبل أن يتلقى الخسارة الوحيدة أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0.

وبذلك يغادر الأهلي البطولة متذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين متساويا مع بورتو الذي تفوق بفارق الأهداف ليودع كلا الفريقين البطولة من دور المجموعات.

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