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ثنائي الأهلي المحترف يخضعان لكشف المنشطات عقب مواجهة بورتو

08:16 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    أشرف داري وميسي
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    فرصة أشرف داري المهدرة
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    أشرف داري وياسر إبراهيم
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    أشرف داري
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي2
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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كتب- محمد عبدالهادي:

خضع الثنائي أشرف داري ويحيى عطية الله، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكشف المنشطات عقب نهاية مباراة الفريق أمام بورتو البرتغالي، والتي أُقيمت صباح اليوم في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهى الأهلي مشواره في البطولة بتعادل مثير أمام بورتو بنتيجة 4-4، في واحدة من أكثر مباريات المسابقة إثارة، حيث تبادل الفريقان التقدم طوال اللقاء.

وجاء قرار خضوع الثنائي المغربي للكشف ضمن الإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة المنظمة للبطولة بالتعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والتي تُجري اختبارات دورية وعشوائية للاعبين بعد المباريات، لضمان نزاهة المنافسات.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في مونديال الأندية بتعادل سلبي مع إنتر ميامي الأمريكي، ثم خسر في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، قبل أن يختتم مشاركته بالتعادل مع بورتو، ليغادر البطولة بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة دون تحقيق أي فوز.

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الأهلي وبورتو يحيى عطية الله كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025
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