10 صور تبرز فرص الأهلي الضائعة في مباراة بورتو البرتغالي

كتب- محمد عبدالهادي:

ودّع النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد تعادله المثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وشهدت مباراة الأهلي وبورتو إثارة كبيرة وتعددًا في الفرص الضائعة من جانب الفريق الأحمر، وسط حسرة جماهيرية كبيرة على الفرص التي كانت كفيلة بمنحه أول فوز بالبطولة.

المباراة التي أُقيمت على ملعب "سعودي أرينا"، قدّمت واحدة من أكثر المواجهات دراماتيكية في البطولة، حيث تقدم الأهلي في أكثر من مناسبة بفضل هاتريك مميز من وسام أبو علي، وهدف رابع حمل توقيع محمد علي بن رمضان.

ورغم تسجيل أربعة أهداف، إلا أن الأهلي أهدر عدة فرص محققة أمام المرمى، أبرزها انفراد من أشرف بن شرقي وتسديدة من زيزو علت العارضة في الدقائق الأخيرة.

بذلك، أنهى الأهلي مشواره في البطولة بنقطتين فقط من ثلاث مباريات، ليكتفي بالخروج من الدور الأول، بعد تعادل سلبي مع انتر ميامي، ثم هزيمة من بالميراس البرازيلي، ثم التعادل مع بورتو.

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