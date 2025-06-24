آخرهم الأهلي.. 11 ناديا ودعوا بطولة كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 مفاجآت قوية وإثارة متواصلة، حيث ودّعت 11 نادياً حتى الآن منافسات البطولة من مراحل مختلفة، لتتقلص قائمة الفرق المتصارعة على اللقب العالمي المرتقب.

وجاءت أبرز الأندية المغادرة للبطولة مبكرًا خروج أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف رغم فوزه في الجولة الأخيرة، كما ودّع الأهلي المنافسات بعد تعادلين وخسارة، فيما لم تسعف النقاط فرقًا مثل بورتو والوداد في العبور إلى الدور التالي.

الأندية اللتي ودعت كأس العالم للأندية في نسخة 2025:

أوكلاند سيتي من نيوزيلندا

لوس أنجلوس من الولايات المتحدة

أوراوا ريد من اليابان

أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية

باتشوكا من المكسيك

العين من الإمارات

الوداد من المغرب

سياتل ساوندرز من الولايات المتحدة

أتلتيكو مدريد من إسبانيا

الأهلي

بورتو من البرتغال