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حسرة زيزو وتحية وسام.. لقطات لم تشاهدها في مباراة الأهلي وبورتو

07:17 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    الأهلي ضد بورتو
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    احتفال وسام أبو علي (2)
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    احتفال وسام أبو علي (3)
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    احتفال وسام أبو علي (1)
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    لاعبو الأهلي وبورتو بعد المباراة
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    تدخل ديانج
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    الأهلي ضد بورتو
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    عمر كمال بعد وداع الأهلي لكأس العالم
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    حسرة محمد هاني
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    حسرة كوكا
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    احتفال محمد علي بن رمضان
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    مدرب الأهلي يصافع جماهير الأهلي
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    جمهور الأهلي
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    حسرة زيزو
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    احتفال وسام أبو علي (4)
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    سامو لاعب بورتو
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    لحظة تسجيل بورتو الهدف الأول
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    وسام أبو علي يسجل ركلة جزاء
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    لاعب بورتو يحتفل بهدفه (1)
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    لاعب بورتو يحتفل بهدفه (2)
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كتب - محمد القرش:

أنهى النادي الأهلي مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، بتعادل مثير مع بورتو في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وبدأ المارد الأحمر المباراة بضغط على الفريق البرتغالي، حتى افتتح وسام أبو علي التسجيل في الدقيقة 15 قبل أن يسجل رودريجو مورا هدف التعادل بمهارة خاصة بالدقيقة 23.

وعاد المهاجم الفلسطيني ليتقدم للمارد الأحمر مرة أخرى من علامة الجزاء في الدقيقة 45+2 لينتهي شوط المباراة الأول.

ومع بداية الشوط الثاني سجل ويليام جوميز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 50، ولم تكتمل فرحة النادي البرتغالي إذ سجل وسام الهدف الثالث بعدها بدقيقة فقط.

وعاد سامو أموروديون بعدها بدقيقتين ليسجل هدف التعادل للفريق البرتغالي، وسجل محمد علي بن رمضان هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 64، قبل أن يختتم بيبي حفلة الأهداف بالدقيقة 89.

وظهرت الحسرة على لاعبي النادي الأهلي بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية ووداع البطولة، وتوجه وسام أبو علي إلى جماهير المارد الأحمر لتحيتهم على المساندة منذ بداية كأس العالم.

وحصد وسام أبو علي جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبورتو، بعد تسجيل 3 أهداف قبل خروجه متأثرا بالإصابة.

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الأهلي ضد بورتو الاهلي كأس العالم للأندية نتيجه مباراه الاهلي وبورتو نتيجة مباراة الاهلي وبورتو زيزو وسام أبو علي
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