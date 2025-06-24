حسرة زيزو وتحية وسام.. لقطات لم تشاهدها في مباراة الأهلي وبورتو

كتب - محمد القرش:

أنهى النادي الأهلي مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، بتعادل مثير مع بورتو في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وبدأ المارد الأحمر المباراة بضغط على الفريق البرتغالي، حتى افتتح وسام أبو علي التسجيل في الدقيقة 15 قبل أن يسجل رودريجو مورا هدف التعادل بمهارة خاصة بالدقيقة 23.

وعاد المهاجم الفلسطيني ليتقدم للمارد الأحمر مرة أخرى من علامة الجزاء في الدقيقة 45+2 لينتهي شوط المباراة الأول.

ومع بداية الشوط الثاني سجل ويليام جوميز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 50، ولم تكتمل فرحة النادي البرتغالي إذ سجل وسام الهدف الثالث بعدها بدقيقة فقط.

وعاد سامو أموروديون بعدها بدقيقتين ليسجل هدف التعادل للفريق البرتغالي، وسجل محمد علي بن رمضان هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 64، قبل أن يختتم بيبي حفلة الأهداف بالدقيقة 89.

وظهرت الحسرة على لاعبي النادي الأهلي بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية ووداع البطولة، وتوجه وسام أبو علي إلى جماهير المارد الأحمر لتحيتهم على المساندة منذ بداية كأس العالم.

وحصد وسام أبو علي جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبورتو، بعد تسجيل 3 أهداف قبل خروجه متأثرا بالإصابة.