وسام أبو علي يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي وبورتو
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كتب- محمد عبدالهادي:
حصل وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي، التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
تألق وسام أبو علي، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" وبذل مجهودًا كبيرًا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق على ملعب ميت لايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.
وسجل وسام ثلاثة أهداف في المباراة، بينما أضاف محمد علي بن رمضان الهدف الرابع في المباراة.
وودع النادي الأهلي رسميا بطولة كأس العالم للأندية بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين بعد خوض 3 مباريات.
حيث تعادل الأهلي سلبيا مع انتر ميامي، ثم خسر من بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية، وتعادل مع بورتو بنتيجة 4_4.
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