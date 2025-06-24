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وسام أبو علي يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي وبورتو

07:17 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    وسام
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    وسام أبو علي
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    هدف وسام أبو علي في مرماه
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    فرصة وسام الضائعة
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    وسام أبو علي
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    فرصة وسام الضائعة
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    وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي (2)
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    وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي (4)
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كتب- محمد عبدالهادي:


حصل وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي، التي جمعت الفريقين ‏في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

تألق وسام أبو علي، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" وبذل مجهودًا كبيرًا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل ‏فريق على ملعب ميت لايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.‏

وسجل وسام ثلاثة أهداف في المباراة، بينما أضاف محمد علي بن رمضان الهدف الرابع في المباراة.‏

وودع النادي الأهلي رسميا بطولة كأس العالم للأندية بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين بعد خوض 3 مباريات.

حيث تعادل الأهلي سلبيا مع انتر ميامي، ثم خسر من بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية، وتعادل مع بورتو بنتيجة 4_4.

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وسام أبو علي الأهلي الأهلي وبورتو كأس العالم للأندية 2025
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