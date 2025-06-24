وسام أبو علي يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي وبورتو

كتب- محمد عبدالهادي:



حصل وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي، التي جمعت الفريقين ‏في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

تألق وسام أبو علي، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" وبذل مجهودًا كبيرًا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل ‏فريق على ملعب ميت لايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.‏

وسجل وسام ثلاثة أهداف في المباراة، بينما أضاف محمد علي بن رمضان الهدف الرابع في المباراة.‏

وودع النادي الأهلي رسميا بطولة كأس العالم للأندية بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين بعد خوض 3 مباريات.

حيث تعادل الأهلي سلبيا مع انتر ميامي، ثم خسر من بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية، وتعادل مع بورتو بنتيجة 4_4.