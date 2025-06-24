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عقاب.. تعليق مثير للجدل من حتحوت على خروج الأهلي من كأس العالم للأندية

07:09 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    ريبيرو مع جمهور الأهلي
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    الأهلي
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (2)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (23)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (22)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (18)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (19)
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كتب- محمد عبدالهادي:

أوضح الإعلامي هاني حتحوت أن نتيجة مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من كأس العالم للأندية كانت قاسية بعد توديع الثنائي للبطولة.

وانتهت مباراة الأهلي وبورتو بنتيجة 4_4، ليطيح هذا التعادل بالثنائي خارج البطولة من دور المجموعات بعدما فشل كلاهما في تحقيق أي فوز خلال ال3 مباريات.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه الرسمي بمنصة"إكس"، عقاب قاسٍ، مستحق وقاسٍ".

وتعادل الأهلي في مباراته الافتتاحية أمام إنتر ميامي سلبيا بدون أهداف، ثم خسر من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد بالجولة الثانية، وأخيرا تعادل مع بورتو برباعية لكل منها في الجولة الثالثة.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد ختام دور المجموعات
المركز الأولي: إنتر ميامي 5 نقاط.
المركز الثاني: بالميراس 5 نقاط.
المركز الثالث: بورتو نقطتين.
المركز الرابع: الأهلي نقطتين.

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الأهلي وبورتو الأهلي الآن هاني حتحوت مباراة الأهلي اليوم كأس العالم للأندية 2025
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