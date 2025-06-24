ماذا فعل ريبيرو مع جمهور الأهلي بعد الخروج من كأس العالم للأندية 2025؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في تصرف مفاجئ عقب تعادل الأهلي مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، ووداعه بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات، توجه المدير الفني للفريق خوسيه بيسيرو إلى مدرجات الجماهير لتحيتهم ومصافحتهم، في مشهد أثار ردود فعل متباينة.

وعلى الرغم من أن النتيجة أنهت مشوار الأهلي في البطولة، فإن المدرب الإسبانى حرص على التعبير عن امتنانه لمساندة الجمهور، وظهر وهو يصافح عددًا من المشجعين في لفتة نادرة بعد الخروج.

وكان الأهلي قد دخل المباراة أمام بورتو وهو بحاجة إلى الفوز من أجل إنعاش آماله في التأهل، إلا أن التعادل لم يكن كافيًا، ليودع الفريق المنافسات من دور المجموعات بعدما جمع نقطتين فقط، في مجموعة ضمت بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

وسجل أهداف الأهلي في مباراته الختامية أمام بورتو، وسام ابو علي 3 اهداف "هاتريك"، ومحمد علي بن رمضان الذي سجل هدفه الأول بقميص المارد الأحمر.