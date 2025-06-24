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الحظ.. وسام أبو علي يعلق على خروج الأهلي من كأس العالم للأندية 2025

06:51 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    وسام أبو علي
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    وسام أبو علي
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    وسام أبو علي
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القاهرة - مصراوي
عبر وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي عن مشاعره بعد نهاية مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي ضمن ختام دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025 وقال إنه حزين رغم تسجيله ثلاثة أهداف في اللقاء.
وأوضح وسام أنه كان يشعر بأنه قادر على تسجيل عدد أكبر من الأهداف وأشار إلى أن الفرص كانت متاحة أمامه لكنه لم ينجح في استغلال بعضها مؤكدا أن الأمور لم تكن كما توقع تماما لكنه بذل أقصى جهده وسعيد بالأداء الذي قدمه الفريق وبالأهداف التي سجلها.
وأضاف لقد بدأنا اللقاء بشكل قوي وكانت لدينا فرص يجب أن نستغلها ومن جهة أخرى لم يكن الحظ حليف بالميراس في مباراته أمام إنتر ميامي وأكد أن الفريق ركض كثيرا وحاول استغلال كل فرصة ممكنة.
وأشار إلى أن الجماهير كانت حاضرة بقوة وأثرت في اللاعبين وأن دعمهم كان دافعا كبيرا لتقديم أفضل ما لديهم وأنه شعر بسعادة كبيرة بأجواء المشجعين ولهذا كان واجبا على الفريق أن يقاتل من أجل إسعادهم.

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