كتب - يوسف محمد:

ودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية 2025، وسط حالة غضب كبيرة من قبل جماهير المارد الأحمر، خاصة وأن الفريق خرج من المونديال دون أن يسجل أي فوز في البطولة.

وخاض المارد الأحمر في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، 3 مباريات خلال دور المجموعات، تلقى خلالهم الهزيمة في مباراة وتعادل في مباراتين.

وكان المارد الأحمر استهل البطولة بتعادل سلبي أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، ثم تلقى الهزيمة في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل أمام بالميراس، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بالتعادل أمام فريق بورتو بأربعة أهداف لكل فريق.

وعلى الرغم من الوداع المبكر للمارد الأحمر لمونديال الأندية 2025، إلا أنه نجح في حصد جوائز مالية كبيرة، حيث بلغ المقابل المادي الذي سيحصل عليه المارد الأحمر إلى 11.5 مليون دولار.

وضمن الأهلي منذ بداية البطولة، مبلغ مالي قدره 9.5 مليون دولار مكافأة المشاركة في مونديال الأندية، ثم حصل على مليوني دولار بعد نجاحه في التعادل في مباراتين بدور المجموعات، أمام كلا من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

ويذكر أن لائحة بطولة كأس العالم للأندية، كانت تنص على أن الفريق الذي يحقق الفوز في أي مباراة، يحصل على مبلغ 2 مليون دولار، فيما يحصل الفريق على مليون دولار فقط نظير التعادل في أي مباراة.

والجدير بالذكر أن قرعة مونديال الأندية، كانت أوقعت المارد الأحمر في المجموعة الأولى، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي"، الذي صعد منها الثنائي إنتر ميامي وبالميراس.

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