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أول تعليق من حسين الشحات بعد توديع الأهلي مونديال الأندية

06:43 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    مقارنة بين كرة حسين الشحات وكرة لاعب ريال مدريد (2) (1)
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    حسين الشحات
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    حسين الشحات
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كتب- محمد عبدالهادي:

عبر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه لخروج الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد التعادل أمام بورتو في الجولة الختامية لدور المجموعات.

وانتهت مباراة الأهلي وبورتو بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4_4، ليودع المارد الأحمر البطولة من دور المجموعات بعدما حصد نقطتين من تعادلين وهزيمة.


وقال الشحات عقب المباراة:" التوفيق غاب عن الفريق في الكثير من الفرص التي أتيحت أمام بورتو، وكان بالإمكان أن تنتهي المباراة بنتيجة كبيرة لنا، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا أن نتقبل ذلك".


وواصل الشحات حديثه: تمنينا أن نسعد جماهير الأهلي لا سيما التي تواجدت في ملعب مباراة بورتو وملأت جنبات الاستاد، وهو أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز.


وأشار الشحات إلى أن لكل مباراة ظروفها، والفريق قدم مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي الأمريكي، وكان بالإمكان أن يسجل الفريق ويفوز في حال استغلال الفرص.


واختتم حسين الشحات تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، طالبهم فيها بمواصلة الالتفاف خلف فريقهم، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل للفريق.

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