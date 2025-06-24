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وسام أبو علي يدخل تاريخ مونديال الأندية بعد "هاتريك" بورتو

06:24 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    وسام أبو علي
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    وسام أبو علي
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    وسام أبو علي
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    فرصة وسام الضائعة
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    إنقاذ وسام أبو علي
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    وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي (4)
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    وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي (2)
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    وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي (1)
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    وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي (3)
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كتب- محمد عبدالهادي:

دخل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المحترف ضمن صفوف النادي الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية،

وخطف وسام أبو علي، الأضواء بثلاثية رائعة سجلها خلال مباراة الأهلي ضد بورتو في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، والتي انتهت بنتيجة 4_4.

وكتب وسام اسمه بحروف من ذهب بعدما بات سادس لاعب يسجل هاتريك في مونديال الأندية لينضم لعمالقة الكرة العالمية الذين سبقوه في هذا الإنجاز النادر في البطولة.

وتعود أول ثلاثية في تاريخ البطولة للنجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي سجل "هاتريك" لصالح برشلونة الإسباني أمام جوانغتشو الصيني في نصف نهائي نسخة 2015.

قبل أن يكرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الإنجاز عام 2016 بثلاثية في النهائي ضد كاشيما أنتلرز الياباني، والتي تبقى حتى الآن الهاتريك الوحيد في نهائي المونديال.

أما في 2018، فقد واصل ريال مدريد سطوته في البطولة حين سجل الويلزي جاريث بيل "هاتريك" آخر في نصف النهائي ضد كاشيما.

وفي نسخة 2019، جاء الدور على الكرة العربية، حيث أحرز الليبي حمدو الهوني ثلاثية بقميص الترجي التونسي أمام السد القطري في مباراة تحديد المركز الخامس.

خامس هاتريك في تاريخ البطولة جاء بتوقيع جمال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ الألماني، الذي هز شباك أوكلاند سيتي بثلاثية في مباراة افتتاحية النسخة الجارية.

واليوم، ينضم وسام أبو علي لهذه الكوكبة من النجوم، ويعيد الكرة العربية مجداً جديداً على الساحة العالمية وينضم للقائمة المختصرة في تاريخ البطولة.

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