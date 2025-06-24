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أول رد فعل من ريبيرو بعد خروج الأهلي من كأس العالم

06:21 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    ريبيرو
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    خوسيه ريبيرو
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي يرتدي سوار بعلم فلسطين
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    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
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    الإسباني خوسيه ريبيرو
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي
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    خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي (1)
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    ريبيرو خلال مؤتمر الأهلي وبالميراس (1)
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كتب - محمد القرش:

أنهى النادي الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية 2025، بالتعادل مع بورتو البرتغالي إيجابيا بنتيجة 4-4.

وودع الأهلي مونديال الأندية برصيد نقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة أمام بالميراس والتعادل مع بورتو.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو سيمنح لاعبي المارد الأحمر راحة بعد العودة إلى مصر.

وأضاف المصدر أن بعد فترة الراحة، قرر الإسباني إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم من أجل التعرف على اللاعبين أكثر.

يُذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع خوسيه ريبيرو لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر خلف السويسري مارسيل كولر.

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