كتب - يوسف محمد:

واصل محمد علي بن رمضان أدائه المميز مع النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما أحرز هدف المارد الأحمر الرابع اليوم، في مرمى فريق بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم بمونديال الأندية.

ونجح محمد بن رمضان، في تسجيل الهدف الرابع للمارد الأحمر في مرمى بورتو البرتغالي، في الدقيقة 64 من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويعد هذا هو الهدف الأول للنجم التونسي محمد علي بن رمضان مع النادي الأهلي، منذ انضمامه إلى النادي المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق فرينكفاروزي المجري.

ويذكر أن التعادل الإيجابي بنتيجة أربعة لكل فريق، حسم مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بورتو البرتغالي، ليودع الثنائي البطولة دون تحقيق أي انتصار.

ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق أي فوز في النسخة الحالية من مونديال الأندية، بعدما حسم تعادل في أول مباراة أمام إنتر ميامي، ثم تلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس، قبل أن يتعادل اليوم أمام بورتو في الجولة الثالثة.

🚀 هدف رابع عالمي من محمد علي بن رمضان!

تسديدة R2 ساحرة تسكن الشباك… هل يكون هذا أجمل أهداف البطولة؟ 🎯🔥

الأهلي يستعيد التقدم أمام بورتو البرتغالي بطريقة لا تُنسى! 🦅💫#عيش_البطولة #MBCMASR pic.twitter.com/K5Tbq1kOW9 — MBC مصر (@mbcmasr) June 24, 2025

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