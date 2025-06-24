أول رد فعل من الخطيب بعد مغادرة الأهلي كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

غادر النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مغادرة الأهلي للبطولة بعد التعادل مع بورتو البرتغالي إيجابيا بنتيجة 4-4 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وكشف مصدر مُطلع "لمصراوي" أن محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر يجهز العديد من القرارات، بينها عقوبات على لاعبي الأهلي بسبب الأداء المتراجع في بداية البطولة.

ترتيب مجموعة الأهلي

1. إنتر ميامي - 5 نقاط

2. بالميراس - 5 نقاط

3. الأهلي - نقطتين

4. بورتو - نقطتين

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