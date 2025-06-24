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الترتيب النهائي لمجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

06:04 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

الأهلي

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهى دور المجموعات بالتعادل مع بورتو بنتيجة 4-4 في مباراة مثيرة، ليودع منافسات كأس العالم للأندية بجانب الفريق البرتغالي.

وعلى الجانب الآخر، تعادل بالميراس البرازيلي مع منافسه إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 2-2، ليتأهل الثنائي إلى ثمن نهائي مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي

1. إنتر ميامي - 5 نقاط

2. بالميراس - 5 نقاط

3. الأهلي - نقطتين

4. بورتو - نقطتين

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