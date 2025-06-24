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"لا شيء مستحيل".. رسائل جماهير الأهلي من مدرجات مباراة بورتو (صور)

05:09 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

وجهت جماهير النادي الأهلي رسائل دعم قوية للفريق الأول لكرة القدم، خلال تواجدها في مدرجات ملعب ميتلايف الذي يحتضن المواجهة الحاسمة أمام بورتو البرتغالي.

ويلتقي الأهلي مع بروتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية في لقاء مصيري لحسم استمراره او خروجه من البطولة.

وتواجد جماهير النادي الأهلي بكثافة في مدرجات اللاقة، رافعة لافتات دعم للاعبي الفريق.

حيث كتب أحدهم" لا شيء مستحيل مع الأهلي"، بيننا رفع مشجع آخر لافتة كبيرة كتب عليها:" لسه في أمل، إلعب برجولة، الأهلي فوق الجميع".

و طالب مشجع آخر بالحصول علي قميص الحارس محمد الشناوي حيث رفع لافتة كتب عليها:" عاوز التيشرت بتاعك يا شناوي".

ورفع مشجع آخر للنادي الأهلي لافتة عليها علم مصر ويضع اسم الشناوي عليه".

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