إنفانتينو يتابع مباراة إنتر ميامي وبالميراس من المدرجات (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة إنتر ميامي الأمريكي أمام بالميراس البرازيلي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، حضورًا رسميًا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، الذي تابع اللقاء من مدرجات ملعب "هارد روك" بولاية فلوريدا الأمريكية.

وجاءت زيارة إنفانتينو في إطار متابعته الشخصية لسير البطولة، التي تُقام لأول مرة بالنظام الموسع بمشاركة 32 ناديًا، كما حرص على تفقد التنظيم داخل الملعب، للوقوف على مدى جاهزية الملاعب والاستعدادات التنظيمية قبل مونديال 2026 الذي سيُقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويدخل إنتر ميامي اللقاء بأربعة نقاط وصيفًا للمجموعة، بينما يدخل بالميراس اللقاء الحاسم برصيد 4 نقاط في الصدارة، ما جعل نتيجة المباراة مصيرية لتحديد هوية المتأهلين عن هذه المجموعة التي تضم أيضًا الأهلي وبورتو البرتغالي.

ويلتقي علي الجانب الآخر في نفس التوقيت الأهلي مع نظيره بورتو البرتغالي، للحافظ على آمال الصعود لدور ال16.