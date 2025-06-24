كتب - نهى خورشيد:

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره بورتو البرتغالي بهدفين لهدف ، في اللقاء المقام بينهماً حالياً على ملعب ميتلايف ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 15 عبر المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بعد كرة منظمة داخل منطقة الجزاء أسكنها في الشباك.

ثم نجح الفريق البرتغالي في إدراك التعادل عند الدقيقة 33، بعد خطأ دفاعي من محمد هاني استغله رودريجو مورا، ليراوغ الحارس محمد الشناوي ويسجل هدف التعادل.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ، خطف أبو على الهدف الثاني له وللقلعة الحمراء من ركلة جزاء سددها بنجح على يمين الحارس في الدقيقة 53.

وشهد الشوط الأول هجمات سريعة ومتبادلة من كلا الفريقين، بجانب أهدار عدد كبير من الأهداف ومنها هدف الأحمر الملغي بداعي التسلل.