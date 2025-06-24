هدف تعادل بورتو في شباك الأهلي بمونديال الأندية

كتب - نهى خورشيد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي في إدراك هدف التعادل أمام الأهلي خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب ميتلايف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء هدف بورتو في الدقيقة 33، بعد خطأ في التمرير من محمد هاني، إذ اصطدمت الكرة في قدم رودريجو مورا، الذي استلمها وانطلق داخل منطقة الجزاء، متجاوزاً الحارس محمد الشناوي، مسدداً كرة رائعة .

وكان الأهلي افتتح التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.