كتب - يوسف محمد:

خطف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، الأنظار قبل مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بورتو البرتغالي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره بورتو البرتغالي، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس للأندية 2025.

والتقطت عدسات الكاميرات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وهو يتبادل التحية مع جماهير المارد الأحمر المتواجدة في ملعب "ميتلايف"، الذي يستضيف المباراة.

ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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