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هدف وسام أبو على الأول في شباك بورتو (فيديو)

04:53 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي
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كتب - نهى خورشيد:

افتتح المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي التسجيل لصالح النادي الأهلي في شباك بورتو البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء الهدف في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بعد كرة منظمة من داخل منطقة الجزاء، استغلها وسام بمهارة وسددها بنجاح في شباك الفريق البرتغالي.

وبدأ الأهلى المباراة بالتشكيلة الآتية..

مصطفى شوبير، محمد سيحا، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، جراديشار، كريم الدبيس، أشرف بن شرقي، محمد مجدي "أفشة"، أليو ديانج، أحمد رضا، مصطفى العش، ويحيى عطية الله.

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