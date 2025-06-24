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عجوز تطلب الزواج من ميسي (صورة)

04:47 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    إنتر ميامي ضد بالميراس (1)
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    إنتر ميامي ضد بالميراس (2)
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    إنتر ميامي ضد بالميراس (2)
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كتب - نهى خورشيد:

شهدت مواجهة إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي، في الجولة الثالث من كأس العالم للأندية 2025، عرض زواج من مسنة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورفعت المسنة لافتة كبيرة في مدرجات ملعب هارد روك تحمل عبارات:"ميسي.. هل تقبل الزواج بي؟".

ويتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي حتى الآن على نظيره بالميراس البرازيلي بهدف نظيف.

وتتزامن مواجهة إنتر ميامي وبالميراس مع لقاء الأهلى وبورتو البرتغالي، والتى تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى من المونديال.

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كأس العالم للأندية ليونيل ميسي إنتر ميامي وبالميراس
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