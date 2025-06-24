فيديو هدف إنتر ميامي في شباك بالميراس بكأس العالم للأندية 2025
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القاهرة - مصراوي
سجل تاديو أليندي، خط وسط نادي إنتر ميامي، الهدف التقدم في المباراة، وذلك في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول أمام بالميراس البرازيلي.
وتقام المباراة على ملعب "هارد روك" في ميامي، في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى من البطولة.
وبهذه النتيجة المؤقتة، يحتل إنتر ميامي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما جاء بالميراس في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
وتضم المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي وبالميراس، الأهلي المصري، بورتو البرتغالي.
16' INTER MIAMI ON THE COUNTER... GOAL!!! 🤯
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— DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025
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