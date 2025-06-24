نتائج مباريات أمس الإثنين في كأس العالم للأندية 2025
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القاهرة – مصراوي
شهدت منافسات أمس الإثنين من بطولة كأس العالم للأندية 2025، عدة مواجهات مثيرة انتهت بنتائج كبيرة.
وحقق مانشستر سيتي الفوز الكبير على نظيره العين الإماراتي بنتيجة 6-0، بينما حسم التعادل مباراة الهلال وريد بول سالزبورج.
نتائج مباريات أمس في كأس العالم للأندية:
ريد بول سالزبورج ضد الهلال - (0-0)
مانشستر سيتي ضد العين - (6-0)
سياتيل ساونديرز ضد باريس سان جيرمان - (0-2)
أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو - (1-0)
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