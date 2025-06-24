نتائج مباريات أمس الإثنين في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة – مصراوي

شهدت منافسات أمس الإثنين من بطولة كأس العالم للأندية 2025، عدة مواجهات مثيرة انتهت بنتائج كبيرة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الكبير على نظيره العين الإماراتي بنتيجة 6-0، بينما حسم التعادل مباراة الهلال وريد بول سالزبورج.

نتائج مباريات أمس في كأس العالم للأندية:

ريد بول سالزبورج ضد الهلال - (0-0)

مانشستر سيتي ضد العين - (6-0)

سياتيل ساونديرز ضد باريس سان جيرمان - (0-2)

أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو - (1-0)