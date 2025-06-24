كأس العالم للأندية 2025

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نتائج مباريات أمس الإثنين في كأس العالم للأندية 2025

03:57 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    لحظة تسجيل إتشيفيري الهدف الثاني لمان سيتي في العين (1) (1)
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    لاعب مانشستر سيتي يحتفل بهدفه الثاني في العين (1) (1)
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    احتفال لاعبي مان سيتي (1) (1)
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    الهلال وسالزبورج (1) (1)
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القاهرة – مصراوي

شهدت منافسات أمس الإثنين من بطولة كأس العالم للأندية 2025، عدة مواجهات مثيرة انتهت بنتائج كبيرة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الكبير على نظيره العين الإماراتي بنتيجة 6-0، بينما حسم التعادل مباراة الهلال وريد بول سالزبورج.

نتائج مباريات أمس في كأس العالم للأندية:

ريد بول سالزبورج ضد الهلال - (0-0)

مانشستر سيتي ضد العين - (6-0)

سياتيل ساونديرز ضد باريس سان جيرمان - (0-2)

أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو - (1-0)

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نتائج مباريات كأس العالم للاندية مباريات كأس العالم للأندية ريد بول سالزبورج ضد الهلال مانشستر سيتي ضد العين سياتيل ساونديرز ضد باريس سان جيرمان أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو كأس العالم للأندية
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