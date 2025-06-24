كتب - يوسف محمد:

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بورتو البرتغالي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بورتو البرتغالي اليوم، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان المدير الفني للمارد الأحمر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للمراد الأحمر، أعلن منذ قليل عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بالميراس، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام ، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان وتريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي وحسين الشحات.

وجاءت مقاعد بدلاء المارد الأحمر للقاء كالتالي: "مصطفى شوبير، محمد سيحا، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، ياسر إبراهيم، جراديشار، كريم الدبيس، أشرف بنشرقي، محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، أحمد رضا، مصطفى العش ويحيى عطية الله".

ويذكر أن النادي الأهلي، يحتل المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى بالمونديال برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي فريق بورتو في المركز الثالث بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

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