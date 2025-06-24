في عيد ميلاده الـ38.. 10 أرقام تاريخية حققها ليونيل ميسي

يحتفل أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ 38 اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو.

ويتزامن عيد ميلاد ميسي، مع مباراة إنتر ميامي ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025.

10 أرقام تاريخية لـ ليونيل ميسي

1- سجل ميسي 672 هدفًا لبرشلونة، وهو رقم لم يسجله أي لاعب آخر مع نادٍ واحد، وكان الرقم القياسي السابق يحمله بيليه، الذي سجل 643 هدفًا مع نادي سانتوس البرازيلي بين عامي 1956 و1974. ومثل ميسي ، انتقل بيليه إلى الولايات المتحدة في منتصف الثلاثينيات من عمره منضما إلى نيويورك كوزموس.

2- سجّل ميسي ٩١ هدفًا لناديه ومنتخب بلاده في عام ٢٠١٢، وهو أكبر عدد من الأهداف يُسجّله لاعبٌ في عامٍ واحد، متخطيًا بذلك إجمالي أهداف الأسطورة الألماني جيرد مولر، الذي بلغ ٨٥ هدفًا في عام ١٩٧٢.

3- سجل الأرجنتيني أهدافًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ، وكان هدفه الأخير مع باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج في مايو ٢٠٢٣ هو الهدف رقم ٤٩٦ في مسيرته الأوروبية، متجاوزًا كريستيانو رونالدو الذي سجل ٤٩٥ هدفًا.

4- فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، وهو رقم قياسي، متفوقًا بثلاث أضعاف على أي لاعب آخر، وقد اختير كأفضل لاعب في العالم أعوام ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٥، ٢٠١٩، ٢٠٢١، و٢٠٢٣.

5- ليونيل هو اللاعب الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية (التي تُمنح لأفضل لاعب في كأس العالم) مرتين، فاز بها في 2014 بالبرازيل عندما خسرت الأرجنتين في النهائي، ثم في قطر عام 2022 عندما حقق البطولة.

6- سجّل ميسي ٥٠ هدفًا أو أكثر في موسم واحد مع ناديه في ست مناسبات، أعلى رصيد له هو ٧٣ هدفًا مع برشلونة في موسم ٢٠١١-٢٠١٢، ورغم ذلك، لم يفز فريقه بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا في ذلك الموسم (لكنهم فازوا بكأس الملك وكأس العالم للأندية).

7- سجّل الأسطورة ١٠٨ أهداف مع الأرجنتين، ما يجعله واحدًا من ثلاثة لاعبين فقط سجّلوا ١٠٠ هدف دولي، اللاعبان الآخران هما رونالدو مع البرتغال (١٣٠) وعلي دائي مع إيران (١٠٨).

8- في كأس العالم 2022، سجل قائد الأرجنتين في مرحلة المجموعات ودور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي ليصبح أول لاعب منذ أن تم إدخال مرحلة الـ16 في البطولة (1986) يسجل في كل جولة في نسخة واحدة من المسابقة.

9- ميسي واحد من قلائل اللاعبين الذين فازوا بالثلاثية مرتين، فاز بالدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة في موسم ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ثم كرر ذلك في موسم ٢٠١٤-٢٠١٥، وسجل ٣٨ هدفًا في الموسم الأول، ثم ٥٨ هدفًا في الموسم الثاني.

10- سجّل الأرجنتيني 57 هاتريك خلال مسيرته الكروية، 48 منها مع برشلونة و9 مع الأرجنتين، حيث جاءت أول ثلاثية له في سن التاسعة عشرة ضد ريال مدريد في مباراة انتهت بالتعادل 3-3 في الدوري الإسباني في مارس 2007.