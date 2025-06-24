إنتر ميامي وبالميراس.. درجة الحرارة والرطوبة في جنوب فلوريدا

كتب - محمد القرش:

كانت درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الرعدية محل أزمة في بطولة كأس العالم لأندية 2025 منذ اليوم الأول بدايتها.

وتوقفت العديد من المباريات في مونديال الأندية بسبب العواصف الرعدية التي حلت على الولاية التي يقع بها ملعب اللقاء، وجاء ذلك حرصا من منظمي البطولة على اللاعبين والجماهير.

وتقام مباراة إنتر ميلان وبالميراس في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر.

ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن درجة الحرارة في جنوب فلوريدا حاليًا منتصف الثلاثينيات فهرنهايت (وحدة قياس درجة الحرارة)، مع نسبة رطوبة تبلغ 35%.

وأوضحت الصحيفة أن درجة الحرارة ستنخفض مع حلول الليل، ومن غير المتوقع هطول أمطار خلال المباراة.